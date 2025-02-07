Академик Семенов, в ряде регионов России зима стала короче на месяц

Глобальное потепление расширит в России ареал устойчивого земледелия, но и приведет к проблемам — доступу в арктические моря иностранных судов, и летним нагрузкам на ТЭЦ, а зимы, подобные нынешней через 30 лет будут смогут повторяться раз в два года.