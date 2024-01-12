Реальность 2024: почему покупателям не стоит надеяться на снижение цен на авто

В наступившем году стоимость машин будет только увеличиваться, прогнозирует эксперт Роман Солдатов. Он считает, что минимальная средняя цена на новые иномарки, которая сейчас находится на уровне в 2,8 млн рублей, в 2024 году может достичь 3-3,2 млн рублей.