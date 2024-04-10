Форвард "Торонто" Мэттьюс заявил, что горд находиться в списке рядом с Овечкиным

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Торонто Мэйпл Лифс" Остон Мэттьюс в интервью пресс-службе лиги прокомментировал установленный им же рекорд по количеству заброшенных шайб в регулярном сезоне в XXI веке.