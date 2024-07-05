Ростех приступил к опытной эксплуатации системы послепродажного обслуживания двигателей ПД-14

Объединенная двигателестроительная корпорация Госкорпорации Ростех начала опытную эксплуатацию комплексной информационной системы послепродажного обслуживания новых авиадвигателей для гражданской авиации, в частности силовой установки ПД-14 для лайнера МС-21.
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