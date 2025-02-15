Стало известно сколько Сергей Галицкий потратил денег на свой футбольный клуб в прошлом году

Стало известно сколько Сергей Галицкий потратил денег на свой футбольный клуб в прошлом годуВ 2024 году владелец «Краснодара» Сергей Галицкий инвестировал в футбольный клуб «Краснодар» 3,65 миллиарда рублей личных средств.
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