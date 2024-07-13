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Китай нарастил импорт нефти, но сократил закупки газа

Китай нарастил импорт нефти, но сократил закупки газа Китай в 1м полугодии 2024 г. снизил объем импорта нефти на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г.

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