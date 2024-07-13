Китай нарастил импорт нефти, но сократил закупки газа Китай в 1м полугодии 2024 г. снизил объем импорта нефти на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Китай нарастил импорт нефти, но сократил закупки газа Китай в 1м полугодии 2024 г. снизил объем импорта нефти на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г.
Свежие комментарии