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В Новосибирске заканчиваются места на общественных кладбищах

В Новосибирске заканчиваются места на общественных кладбищах

Местные власти назвали нехватку мест на кладбищах острой проблемой. Для решения сложившийся ситуации планируется увеличить территории кладбищ, а также построить колумбарные стены для погребения урн с прахом умерших.

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