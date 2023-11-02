В Новосибирске заканчиваются места на общественных кладбищах

Местные власти назвали нехватку мест на кладбищах острой проблемой. Для решения сложившийся ситуации планируется увеличить территории кладбищ, а также построить колумбарные стены для погребения урн с прахом умерших.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии