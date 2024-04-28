В Барнауле мужчина сбросил со второго этажа ж/д вокзала малолетнюю дочь

В Барнауле мужчина сбросил со второго этажа железнодорожного вокзала малолетнюю дочь. Об этом 28 апреля сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета (СК) РФ.
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