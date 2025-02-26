Бюджетная система России пополнилась в 2024 году за счет налогов на 56,3 трлн рублей

Поступления администрируемых Федеральной налоговой службой доходов в бюджетную систему России за 2024 год выросли на 20,3% г/г, или же на 9,5 трлн рублей, составив 56,3 трлн рублей, при этом поступления в консолидированный бюджет РФ увеличились на 20,1% г/г и составили 43,5 трлн рублей, пишут «РИА Новости», ссылаясь на данные ФНС.