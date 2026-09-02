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Царьград

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Минсельхоз России обнулит экспортные пошлины на зерно до 2026 года

Минсельхоз России обнулит экспортные пошлины на зерно до 2026 года

Минсельхоз России принял решение обнулить экспортные пошлины на зерновые культуры до конца 2026 года.

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