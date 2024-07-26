Координатор николаевского подполья Лебедев сообщил о российском ударе по складу дальнобойных ракет ВСУ в Краматорске

В Краматорске (подконтрольная Киеву часть ДНР), где прогремел взрыв, российский удар пришелся по складу вооруженных сил Украины с дальнобойными ракетами, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
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