Политика как он...
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Координатор николаевского подполья Лебедев сообщил о российском ударе по складу дальнобойных ракет ВСУ в Краматорске

Координатор николаевского подполья Лебедев сообщил о российском ударе по складу дальнобойных ракет ВСУ в Краматорске

В Краматорске (подконтрольная Киеву часть ДНР), где прогремел взрыв, российский удар пришелся по складу вооруженных сил Украины с дальнобойными ракетами, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

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