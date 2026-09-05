Сводка с фронтов СВО 5 сентября - русские войска развивают наступление сразу на нескольких участках, освобождая новые населённые пункты и усиливая давление на позиции ВСУ.
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Куев объявил режим тишины и тут же сам его нарушил . Массовая атака беспилотников 5 сентября 2026 года: Нарушенное перемирие, атака дронов на приграничные регионы. А что он хозяин сова - сам дал его , сам забрал его.