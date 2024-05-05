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Норриса признали гонщиком дня по итогам Гран-при Майами

Пилот «Макларена» Ландо Норрис выиграл Гран-при Майами и завоевал звание гонщика дня. Болельщики «Формулы-1» проголосовали за британца, который одержал свою первую победу в карьере.

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