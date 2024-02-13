Устроивших дебош в соборе Красноярского края осудили

Канский городской суд в Красноярском крае приговорил мужчину, устроившего дебош в Свято-Троицком кафедральном соборе Канска, к двум годам и трём месяцам лишения свободы, второго мужчину приговорили к 440 часам обязательных работ.
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