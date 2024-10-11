Подписано соглашение о взаимодействии между Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Республике Адыгея и Комитетом Республики Адыгея по туризму и курортам

9 октября 2024 года Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Адыгея Азамат Конов и Председатель Комитета Республики Адыгея по туризму и курортам Ибрагим Билимготов заключили соглашение о взаимодействии по вопросам соблюдения и защиты прав, законных интересов субъектов предпринимательской деятельности, реализации мероприятий, направленных на сокращение административных барьеров, повышение предпринимательской активности и улучшения делового климата на территории Республики Адыгея.
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