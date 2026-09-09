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Защищенные умные часы с большим экраном 2,13 дюйма, GPS, офлайн-навигацией, водозащитой — всего $80. Представлены умные часы Rollme Hero D6

Защищенные умные часы с большим экраном 2,13 дюйма, GPS, офлайн-навигацией, водозащитой — всего $80. Представлены умные часы Rollme Hero D6

Внутри — большая батарея емкостью 850 мАч Rollme представила защищенные смарт-часы Hero D6. Новинка получила двухдиапазонную спутниковую навигацию, большой экран AMOLED и аккумулятор емкостью 850 мА·ч.

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