Защищенные умные часы с большим экраном 2,13 дюйма, GPS, офлайн-навигацией, водозащитой — всего $80. Представлены умные часы Rollme Hero D6

Внутри — большая батарея емкостью 850 мАч Rollme представила защищенные смарт-часы Hero D6. Новинка получила двухдиапазонную спутниковую навигацию, большой экран AMOLED и аккумулятор емкостью 850 мА·ч.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым