Жена поддерживает родственницу, собравшуюся разводиться: «Вся семья меня осуждает, и даже муж не на моей стороне!»— А ведь поначалу мы с Натальей, ну, с женой старшего брата мужа, терпеть друг друга не могли! – рассказывает тридцатидвухлетняя София.