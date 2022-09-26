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Жена поддерживает родственницу, собравшуюся разводиться: «Вся семья меня осуждает, и даже муж не на моей стороне!»

Жена поддерживает родственницу, собравшуюся разводиться: «Вся семья меня осуждает, и даже муж не на моей стороне!»

Жена поддерживает родственницу, собравшуюся разводиться: «Вся семья меня осуждает, и даже муж не на моей стороне!»— А ведь поначалу мы с Натальей, ну, с женой старшего брата мужа, терпеть друг друга не могли! – рассказывает тридцатидвухлетняя София.

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