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Царьград

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Кетовский суд оштрафовал фигуранта дела на 1 млн рублей за взятку

Кетовский суд оштрафовал фигуранта дела на 1 млн рублей за взятку

В Курганской области суд приговорил мужчину к штрафу в 1 миллион рублей за дачу взятки сотруднику «Курганмашзавода».

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