ВС РФ поразили ж/д транспорт с военными грузами для ВСУ в пяти областях

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. ВС РФ поразили локомотивы и воинские железнодорожные эшелоны с грузами для ВСУ в Днепропетровской, Запорожской, Полтавской, Николаевской и Одесской областях.
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