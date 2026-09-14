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ТАСС

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ВС РФ поразили ж/д транспорт с военными грузами для ВСУ в пяти областях

ВС РФ поразили ж/д транспорт с военными грузами для ВСУ в пяти областях

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. ВС РФ поразили локомотивы и воинские железнодорожные эшелоны с грузами для ВСУ в Днепропетровской, Запорожской, Полтавской, Николаевской и Одесской областях.

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