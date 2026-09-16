Психолог Грекова: ИИ возьмёт на себя часть механической работы школьников

Клинический психолог Ирина Грекова рассказала, что искусственный интеллект в будущем может взять на себя часть механической работы школьников, включая вычисления и запоминание большого количества дат, однако полностью заменить школьные предметы он не сможет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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