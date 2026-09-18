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На выборах в Госдуму за первый день проголосовали 29,45 % избирателей

На выборах в Госдуму за первый день проголосовали 29,45 % избирателей

МОСКВА, 18 сентября, ФедералПресс. К 21:00 мск первого дня голосования явка на выборах в Госдуму по России достигла 29,45 %.

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