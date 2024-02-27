Ученики школы на проспекте Мира отправили на передовую 16 коробок необходимых бойцам вещей

Ученики и педагоги из зданий школы №293 имени А.Т.Твардовского на проспекте Мира, 128, поздравили с Днём защитника Отечества казачий отряд «Дон» и отправили бойцам 16 коробок нужных на передовой вещей, сопроводив их трогательными письмами.