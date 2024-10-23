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    Встречались женщины. Жена и любовница. Написано же, что не понятно? А связь не у них продолжается, а у мужа и любовницы.Сердце на распутье
  • Элеонора Коган
    Морду бы ей набить.Сердце на распутье
  • Владимир Минаков
    Да, Таня, прощение и восстановление доверия - разные вещи и осадок от содеянного часто остаётся ржавым гвоздём в даль...Сердце на распутье

Сердце на распутье

Уже год прошел с тех пор, как моя жизнь перевернулась. Боль не утихает, и каждый день кажется новым испытанием.

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Комментарии
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ВМ
Владимир Минаков
Да, Таня, прощение и восстановление доверия - разные вещи и осадок от содеянного часто остаётся ржавым гвоздём в дальнейших отношениях, которые у кого-то со временем покрываются пылью, а у других - продолжают  терзать душу и самолюбие, ибо все мы разные... Можно сказать: &quot; Да ладно уж, иди с Богом&quot;, а чаще - к чёрту или лесом...
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4 час.
Элеонора Коган
Морду бы ей набить.
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3 час.
ВераВерная
Встречались женщины. Жена и любовница. Написано же, что не понятно? А связь не у них продолжается, а у мужа и любовницы.
Ответить
2 час.

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