Уже год прошел с тех пор, как моя жизнь перевернулась. Боль не утихает, и каждый день кажется новым испытанием.
Сердце на распутье
Комментарии
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ВМ
Владимир Минаков
Да, Таня, прощение и восстановление доверия - разные вещи и осадок от содеянного часто остаётся ржавым гвоздём в дальнейших отношениях, которые у кого-то со временем покрываются пылью, а у других - продолжают терзать душу и самолюбие, ибо все мы разные... Можно сказать: " Да ладно уж, иди с Богом", а чаще - к чёрту или лесом...
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4 час.
Элеонора Коган
Морду бы ей набить.
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3 час.
ВераВерная
Встречались женщины. Жена и любовница. Написано же, что не понятно? А связь не у них продолжается, а у мужа и любовницы.
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2 час.
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