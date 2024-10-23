Сердце на распутье

ВМ

Владимир Минаков

Да, Таня, прощение и восстановление доверия - разные вещи и осадок от содеянного часто остаётся ржавым гвоздём в дальнейших отношениях, которые у кого-то со временем покрываются пылью, а у других - продолжают терзать душу и самолюбие, ибо все мы разные... Можно сказать: " Да ладно уж, иди с Богом", а чаще - к чёрту или лесом...