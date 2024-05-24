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Ролан Гаррос. Квалификация. Финал. Селехметьева сыграет с Волынец, Авдеева – с Гадеки, Захарова – с Лис

«Ролан Гаррос» Париж, Франция 26 мая – 9 июня 2024 Турнир «Большого шлема» Призовой фонд – 53 478 000 евро Открытые корты, грунт Квалификация Финал Оксана Селехметьева (Россия) – Кэти Волынец (США) Юлия Авдеева (Россия) – Оливия Гадеки (Австралия) Анастасия Захарова (Россия) – Ева Лис (Германия).

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