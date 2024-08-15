📹⚡️Под Суджей поражен британский основной боевой танк "Challenger Mk.2" с применением малозаметного БПЛА-"камикадзе" "Ланцет-3".
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📹⚡️Под Суджей поражен британский основной боевой танк "Challenger Mk.2" с применением малозаметного БПЛА-"камикадзе" "Ланцет-3".