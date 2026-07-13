Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Удар Путина попал в цель: Пашинян после переизбрания повёл себя неожиданно - Baijiahao

Удар Путина попал в цель: Пашинян после переизбрания повёл себя неожиданно - Baijiahao

Китайское издание Baijiahao обратило внимание на первый зарубежный визит армянского премьера Никола Пашиняна после парламентских выборов.

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