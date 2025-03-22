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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Льюис Хэмилтон: «Теперь знаю намного больше о том, что нравится «Феррари» и что нужно делать, чтобы машина стала быстрее»

Пилот «Феррари» отметил, что победа в спринте перед Гран-при Китая во многом стала возможна потому, что он с каждым днем все лучше понимает, как работать со своей машиной и выжимать из нее больший потенциал.

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