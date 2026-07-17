Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий, работающий ныне в китайском клубе «Шанхай Шэньхуа», выразил мнение, что вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов пока не превзошел голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева, несмотря на то, что дважды подряд выиграл Лигу чемпионов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии