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Слуцкий — о Сафонове: «Нельзя одним сезоном, даже с победой в Лиге чемпионов, встать в один ряд с Акинфеевым»

Слуцкий — о Сафонове: «Нельзя одним сезоном, даже с победой в Лиге чемпионов, встать в один ряд с Акинфеевым»

Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий, работающий ныне в китайском клубе «Шанхай Шэньхуа», выразил мнение, что вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов пока не превзошел голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева, несмотря на то, что дважды подряд выиграл Лигу чемпионов.

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