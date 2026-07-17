Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий, работающий ныне в китайском клубе «Шанхай Шэньхуа», выразил мнение, что вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов пока не превзошел голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева, несмотря на то, что дважды подряд выиграл Лигу чемпионов.