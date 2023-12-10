Нидерланды возвращаются к российскому СПГ: Разворот после трехмесячной приостановки Наталья МарковаПосле трехмесячного периода паузы, Нидерланды вновь взяли курс на российский сжиженный природный газ (СПГ), проявившись в статистических данных, опубликованных РИА Новости.
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