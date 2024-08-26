Депутат Бундестага рассказал о реальной причине ареста Дурова

ВП

Владислав Петряев

Одно не пойму: как такой умный, дальновидный, опытный, знающий о подготовке его к задержанию во Франции, полетел туда? Зачем? В ресторане провести вечер с подружкой? Жаль. Такой талантище может быть посажен на долгие годы... Думаю, что у России есть реальная заинтересованность в нём и его рано или поздно обменяют на кого-то, учитывая наличие у нас пленных американцев. Владислав Петряев