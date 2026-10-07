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Мировое обозрение

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Священник из Кургана после 30 лет службы ушёл на СВО и стал штурмовиком

Священник из Кургана после 30 лет службы ушёл на СВО и стал штурмовиком

Главное в тезисах: Тезис 1: Священник Алексей Новосёлов из Курганской области после 30 лет церковного служения добровольно ушёл на СВО и почти три года воевал в штурмовых подразделениях, скрыв своё прошлое от сослуживцев.

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