В ближайшие часы ветер усилится на Кубани, в МЧС объявили штормовое предупреждение

В ближайшие часы ветер усилится на Кубани, в МЧС объявили штормовое предупреждениеВ Краснодарском крае в ближайшие часы может произойти резкое ухудшение погоды, об этом предупредили в региональном управлении МЧС.
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