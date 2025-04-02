Самоизоляционные тренировки Сосая Маса Оямы

Люди всегда ищут вдохновение для тренировок. Ученики Киокушинкай из года в год продолжают черпать мотивацию у Сосая Маса Оямы, который находил в себе силы заниматься даже в самоизоляции на протяжении нескольких лет.
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