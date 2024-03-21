Стартует новая серия гонок – автономных болидов

Новая серия гонок Abu Dhabi Autonomous Racing League обещает быть очень интересной, так как соревноваться в них будут не люди, а исключительно технологии – технологии автономного вождения, что сулит немало курьезов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии