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NewsOne

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Евросоюз перейдет к дробным санкциям, но цель прежняя — война, заявил эксперт

Евросоюз перейдет к дробным санкциям, но цель прежняя — война, заявил эксперт

В эфире программы «Мнение» на News Front профессор кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш заявил, что Европейский союз перейдет к тактике дробления санкций, но цель нанести стратегическое поражение России остается прежней.

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