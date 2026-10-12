Уже сбитая "Герань" поразила украинский МиГ-29

Российский ударный беспилотник "Герань-4" поразил украинский истребитель МиГ-29, который несколькими секундами ранее сбил его пушечным огнём с близкой дистанции.
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