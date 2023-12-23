Овечкин прервал голевую засуху, покорил два достижения и продолжил погоню за рекордом Гретцки

«Вашингтон» в регулярном чемпионате НХЛ одержал победу над «Коламбусом» со счетом 3:2. Автором победной шайбы в овертайме стал капитан «столичных» Александр Овечкин, который заявил, что очень доволен игрой «Вашингтона» и тем, что прервал свою рекордную безголевую серию из 14 матчей.