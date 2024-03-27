Адвокат объяснил причину молчания Аллы Пугачевой после теракта в «Крокус Сити Холле»

Поклонники с негодованием отнесли к равнодушию певицы к страшной трагедии.Певица Алла Пугачева подверглась шквалу критики в социальных сетях, не отреагировав на теракт, который произошел в подмосковном «Крокус Сити Холле» и унес десятки жизней.
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