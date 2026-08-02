Трамп заявил, что США и Иран достигли договоренностей по Ормузскому проливу

По словам президента США, он ожидает дальнейшего соглашения по ядерной программе Ирана. Трамп также заявил, что США отказались от нанесения удара по Ирану, в том числе по просьбе государств Персидского залива.
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