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Газета.ру

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Пентагон: операция Израиля в Ливане может увеличить риски конфликта с Ираном

Пентагон: операция Израиля в Ливане может увеличить риски конфликта с Ираном

Проведение Израилем наступательной операции против шиитского движения "Хезболла" в Ливане может увеличить вероятность возникновения более широкого конфликта с участием Ирана и связанных с ним формирований.

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