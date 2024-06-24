Пентагон: операция Израиля в Ливане может увеличить риски конфликта с Ираном

Проведение Израилем наступательной операции против шиитского движения "Хезболла" в Ливане может увеличить вероятность возникновения более широкого конфликта с участием Ирана и связанных с ним формирований.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии