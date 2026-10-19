Президент Киргизии Садыр Жапаров рассказал, что беглый казахстанский банкир Мухтар Аблязов в 2020 году обращался к нему с просьбой помочь использовать территорию его республики для подготовки революции в Казахстане.
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