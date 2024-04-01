Мы не пускаем в Москву русскую семью из Одессы, а педофилов из Таджикистана – пожалуйста!

Я далека от власть имущих, но считаю, что Россия не должна прогибаться под бывшие советские республики, все они уважают только силу, а лояльное к ним отношение расценивают как слабость. Это Восток- слабых толпой забьют, а перед сильными пресмыкаются. А посмотрите на Прибалтику-совсем охамели, потому что не отвечаем на их хамство! Еще раз повторяю, это мое личное мнение, может я не права.

ВМ

Владимир Минаков

Возьмите статистику - и при Союзе "спокойствие" в стране покупалось распределением денег из доходов России - бюджетам союзных республик. Там деторождаемость была в 3...6 раз выше, чем в России, нужны были срелства на пособия по рождению и содержанию детей до года, потом - до полутора лет, женщины после рождения ребёнка уходили в следующий декретный отпуск - их содержали с помощью субвенций и перераспределения общих союзных средств, по принципу: давай съедим твоё, а потом - каждый своё... Сейчас готовят новые правила для трудовых мигрантов - со всех приезжающих - фото и отпечатки пальцев, время пребывания ограниченно. Но лучше бы - приезд на работу по заключенному в Таджикистане представителем предприятия контракту - определено и место работы, и срок, и зарплата, и место жительства, без права въезда семьи.