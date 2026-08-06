Уральские полицейские спасли молодого ястреба, залетевшего в детский сад

Полицейские из Каменска-Уральского спасли жизнь молодому ястребу. Как рассказала в соцсетях официальный представитель МВД Ирина Волк, полицейские заглянули в один из детских садов города в рамках Всероссийской акции «Зарядка со стражем порядка».