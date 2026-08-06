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РИА Новый день

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Уральские полицейские спасли молодого ястреба, залетевшего в детский сад

Уральские полицейские спасли молодого ястреба, залетевшего в детский сад

Полицейские из Каменска-Уральского спасли жизнь молодому ястребу. Как рассказала в соцсетях официальный представитель МВД Ирина Волк, полицейские заглянули в один из детских садов города в рамках Всероссийской акции «Зарядка со стражем порядка».

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