Уральские полицейские спасли молодого ястреба, залетевшего в детский сад

Полицейские из Каменска-Уральского спасли жизнь молодому ястребу. Как рассказала в соцсетях официальный представитель МВД Ирина Волк, полицейские заглянули в один из детских садов города в рамках Всероссийской акции «Зарядка со стражем порядка».
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