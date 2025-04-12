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Закон, порядок, государство

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Обучающиеся МЧС России порадовали пассажиров метро живой музыкой

Обучающиеся МЧС России порадовали пассажиров метро живой музыкой

В День космонавтики рок-группа «Файер Мастерс» Академии ГПС МЧС России выступила для москвичей и гостей столицы.

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