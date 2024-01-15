Рецепты вторых блюд 33

Омлет с макаронами Очень простой и легкий рецепт! Если у вас остались макароны - то пустите их в дело, как это делают рачительные итальянские хозяйки, готовя вот такой омлет, который, кстати, прекрасно подошел бы, например, для пикника.
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