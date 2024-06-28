На московском фестивале «Времена и эпохи» участники сразились со Змеем Горынычем

Смелые добровольцы также встречались с Соловьем-разбойником, Бабой-ягой, Кощеем Бессмертным и проходили через разные испытанияЗнаете ли вы, что такое бить баклуши? Это значит делать небольшие, отколотые от липового бревна чурочки, которые потом пойдут на изготовление ложек.
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