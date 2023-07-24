Мишустин призвал активно сокращать количество непригодного жилья

В России нужно активными темпами сокращать количество непригодного жилья. Такое заявление сделал премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе пленарной сессии всероссийского форума «Развитие малых городов и исторических поселений».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии