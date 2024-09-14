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В НХЛ ответили на вопрос об отмене рекорда Овечкина из-за России

В НХЛ ответили на вопрос об отмене рекорда Овечкина из-за России

Вице-президент Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дейли ответил на вопрос о том, будет ли отменен рекорд российского нападающего «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина по количеству голов в регулярных чемпионатах из-за его происхождения.

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