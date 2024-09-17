WSJ: покушавшийся на Трампа Райан Рут хотел напасть на Путина и Ким Чен Ына

Американец Райан Уэсли Рут, которого подозревают в покушении на кандидата в президенты Соединенных Штатов Дональда Трампа, высказывал желание напасть на российского президента Владимира Путина и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.
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