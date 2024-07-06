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В Волгограде взорвался газ на насосной станции, погибли два человека

В Волгограде взорвался газ на насосной станции, погибли два человека

Обрушение несущие конструкции здания, повреждено оборудованиеВ Красноармейском районе Волгограда произошло обрушение несущих конструкций канализационной насосной станции, также повреждено оборудование, сообщают ресурсоснабжающие компании «Концессии водоснабжения» и «Концессии теплоснабжения».

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